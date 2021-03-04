«Были ожидания, но чтобы так…»: Седокова блеснула роскошной грудью, выбрав платье с рукавами-буфами

На днях Анна Седокова попала в скандал. Артистка появилась в студии программы Максима Галкина, но увидев там сюжет, который ей не понравился, решила покинуть шоу. По этому поводу артистка недолго переживала и спустя несколько дней дала свой первый в новом году концерт. На сцене Анна появилась в эффектном платье цвета свежей травы. Фасон наряда помог певице в очередной раз похвастаться своими шикарными формами и роскошным бюстом.

«Знаете, у меня, безусловно, были ожидания, но чтобы так… Я скучала», — написала Седокова в своем Instagram, где и опубликовала короткое видео с выступления.

Фанаты оценили ее внешний вид.

«Какая же вы красивая! Очень изящная, огонь изнутри! Самая обаятельная и красивая!» — писали пользователи Сети.

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