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«Я не знал»: Добронравов был шокирован, когда ему сказали о смерти звезды «Сватов» Марченко

Актер от корреспондента Teleprogramma.pro узнал об уходе из жизни своего коллеги.

«Я не знал»: Добронравов был шокирован, когда ему сказали о смерти звезды «Сватов» Марченко
Федор Добронравов. Фото: Globallookpress.com

Актер Федор Добронравов был просто шокирован и не смог говорить, когда узнал от корреспондента Teleprogramma.pro о смерти своего коллеги звезды «Сватов» Ивана Марченко, которому было всего 43 года.

Иван Марченко
Иван Марченко. Фото: кадр из сериала «Женский доктор-2»

«Простите пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить».

Федор Добронравов

Напомним, что Иван Марченко был задействован в шестой части «Сватов». Он, как отмечали многие, блистательно сыграл роль психотерапевта.

Заметим, что Иван Марченко на протяжении нескольких лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он перенес ряд тяжелых операций и курсов химиотерапии. О его смерти в «Фейсбуке» сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio.

Также актер снимался в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара» и некоторых других. Ивана Марченко похоронила на Украине 4 марта.

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