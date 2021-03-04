«Он любил эту женщину, а она изменяла»: Рудинштейн подтвердил, что вторая жена Грачевского не была ему верна

Продюсер Марк Рудинштейн в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна действительно регулярно изменяла мужу. Напомним, что на программе «Пусть говорят» актер Владимир Долинский говорил об этом же, чем вывел девушку из себя. Она даже покинула на время студию.

«Долинский не в сердцах это сказал. Это правда. Такое было. Точно было. Но не надо говорить, что именно из-за измен Анны начались у него проблемы с сердцем. Может быть они начались немного позже. Может быть немного раньше. У Долинского просто наболело. Он его друг».

Марк Рудинштейн

По словам Рудинштейна, как-то Грачевский в сердцах поделился с ним своей болью – изменами Анны. «Он любил эту женщину, а она изменяла. Понимаете. Это для него тяжело было. Тем более он известный человек. А тут такие измены. Да и третья жена откуда не возьмись появилась. Третья супруга похожа, кстати, на вторую. Она отличается только тем, что запела. Вот трагедия второй. Она не пела. Обе они не вызывают уважения. Жалко очень. Он был хороший человек. Сумбурный, но хороший», — заметил Рудинштейн.

Режиссер Борис Грачевский ушел из жизни в январе нынешнего года. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

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