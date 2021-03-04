«Если бы не ты»: Малинин с красавицей-женой в стиле casual вышли на прогулку

Александр и Эмма Малинины в браке более 30 лет. В прошлом году они отметили 20-летие своих двойняшек Устиньи и Фрола. Девушка пошла по стопам знаменитого папы и тоже занимается музыкой – она учится в Королевском колледже Лондона. Основное время семья Малининых проводит в Европе. В своем Instagram артист поделился снимком с женой во время весенней прогулки. Оба отдали предпочтение стилю casual, облачившись в куртки и джинсы.

«Если бы не ты, я не был бы так счастлив», — пописал фото Малинин.

Фанатам понравился снимок супругов.

«Как приятно на вас всегда смотреть! Действительно райская пара! Какие же вы классные!», — писали пользователи Сети.

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