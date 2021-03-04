«Закончился декретный отпуск»: Топурия в костюме цвета фламинго с юбкой плиссе появилась на публике

Кети Топурия в этом году отметит юбилей — девушке исполнится 35 лет. Примечательно, что к такой серьезной дате она добилась много. Певица растит дочку Оливию от первого брака. Она долго не могла встретить новую любовь, но ее покорил дипломат Лев Деньгов. Их роман стал протекать так стремительно, что они съехались спустя несколько месяцев после знакомства, а в прошлом году пара сыграла свадьбу.

Еще одно важное событие произошло в январе. Кети родила долгожданного сына Адама. Она не скрывала, что мечтает о большой семьей. Во время беременности певица почти до последних сроков скрывала интересное положение. Однако потом она объявила о радостном событии. Чуть больше месяца солистка группы «А’Студио» провела дома, ухаживая за младенцем. 4 марта молодая мама вернулась к работе.

В соцсети Топурия поделилась видео, на котором запечатлела себя в гримерке перед выступлением. Она предстала в белом топе-бандо и костюме с брюками клеш и юбкой плиссе. Наряд цвета фламинго подчеркнул ее стройную фигуру. Артистка быстро вернулась в форму после родов.

«Сегодня закончился мой декретный отпуск. Сегодня первый рабочий день! Так что, пожелайте мне удачи!» — попросила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие отметили, что она похорошела. «Классная», «Вот это мамочка», «Самый короткий отпуск», «Уже такая талия, обалдеть», «Костюм рсокошный, розовый вам идет», «Ура, мы вас ждали», «Кети, красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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