Верник рассказал, вернут ли роли Андреевой в МХТ им. Чехова после ее возвращения из декрета

Как отметил заместитель худрука театра, он надеется в недалеком будущем увидеть звезду на сцене.

Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что актриса Паулина Андреева получит обратно свои роли в спектаклях театра, как только выйдет из декретного отпуска.

«Спектакли, в которых она участвовала, продолжают идти. Как только Паулина вернется в театр, то она сразу будет играть свои роли. Я очень надеюсь, что она вернется в театр в скором времени. Но этот момент, конечно, должна решить она сама. Сейчас у нее период счастливого материнства. И дай бог, чтобы сын Иван радовал ее и мужа Федора. Хочется пожелать счастья им троим». Вадим Верник

Напомним, что в «Чайке» Паулина Андреева играла Нину Заречную, и ее заменила Софья Евстигнеева. В «N13 D» Джейн Уорзингтон теперь играет Ксения Теплова.

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Паулина Андреева 2 марта родила сына от режиссера Федора Бондарчука. При этом практически никто не знал, что она беременна.

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