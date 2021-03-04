«Роскошна, как всегда»: Лопырева блеснула внушительным бюстом

Виктория Лопырева много времени проводит в теплых странах. Только недавно блондинка побывала на Мальдивах, а теперь вновь вернулась в Дубай. В своем Instagram она делится с фанатами моментами жизни. На этот раз Виктория опубликовала фото, на котором позировала в черном платье с вырезом каре, блеснув пышным бюстом. Фанаты оценили новый снимок модели.

«Роскошна, как всегда! Классная! Красивая! Вау, какая, огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что 37-летняя блондинка получила высокую должность в Москве. Она будет работать в Ассоциации менеджеров России. К слову, ранее чиновником в Республике Коми стал ее муж Игорь Булатов. Пара в браке с 2019 года.

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