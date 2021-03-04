«Тебе пришлось нелегко»: Валерия поделилась редким фото со старшей дочкой Пригожина

Певица в день рождения Данаи предложила девушке забыть все плохое, а также пожелала ей быть счастливой и любимой.

Валерия счастлива в отношения с Иосифом Пригожиным уже больше 16 лет. У пары нет общих детей, но они любят наследников друг друга от прошлых отношений, как родных. В прошлом году продюсер гулял на свадьбе младшего сына певицы Арсения Шульгина и теперь с радостью нянчится с малышкой Селин, которую родила избранница Арсения. Также супруги видятся с Анной Шульгиной, а вот ее брат Артемий живет за границей, поэтому реже встречается с мамой.

Как известно, у Иосифа Игоревича тоже есть наследники. Он тепло общается с дочкой Елизаветой, которую ему родила вторая жена Лейла Фаттахова. Несколько дней назад Валерия повидалась с ними, устроив ужин в ресторане. А вот со старшими наследниками у продюсера не такие гладкие отношения. Сын Дмитрий и дочка Даная тяжело переживали момент, когда их родители расстались. Не раз они нелестно отзывались о папе.

Однако 4 марта Валерия поделилась редким фото, на котором позировала с Данаей в ресторане. Она обратилась к девушке с теплыми словами, поздравив с днем рождения.

«Даночка, с днем рождения, дорогая! Год был непростым для всех, и тебе пришлось нелегко. Пусть все плохое останется позади, а впереди ждут только победы! Будь здорова, счастлива, люби и будь любима!» — написала звезда.

Девушка отреагировала на пост, оставив эмодзи в виде сердец. Поклонники восхитились красотой дочки Пригожина и отметили, что она похожа на папу. «Очень красивая девушка», «Прям персик», «Просто чудо, вся в маму», «Прекрасная девушка», «Валерия, какая вы хорошая и мудрая», — прокомментировали пост подписчики.

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