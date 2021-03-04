Выживающим в Занзибаре участникам «Последнего героя» урезали поставки риса

Недальновидность участников «Последнего героя» заставила ведущую проекта Яну Троянову пойти на жесткие меры. После того, как члены племени «Новичков» выкинули испортившийся рис, строгая актриса объявила, что сокращает норму выдачи продукта в половину. Причем обеим командам!

Если раньше островитяне получали по 200 граммов риса на три дня на каждого члена племени, то теперь «прожиточный минимум» будет составлять 100 граммов.

«В этом году у вас правда очень сытые острова, но это не значит, что можно выкидывать еду – тем более, если она выдается вам в граммах, — заявила ведущая. — Будете больше добывать еды и начнете думать. Потому что мозги даются для того, чтобы ими пользоваться».

Однако ее слова про «сытые острова» касаются только племени «Новичков» — на их территории действительно растут манго, папайя и даже кукуруза. А вот на клочке земли «Чемпионов» такого изобилия нет, и рис для них – основа рациона. Не станет ли это решение поводом для лютой ненависти между командами? Об этом зрители узнают в новом выпуске.

Не пропустите шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» — 6 марта, в 19:00 на канале ТВ-3.

Смотрите также: