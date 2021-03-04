Новые серии и новые герои: Галкин анонсировал продолжение «Дистанционки»

Максим Галкин был успешным юмористом, когда его заметила Алла Пугачева. Он всегда умел виртуозно пародировать известных личностей и даже не стеснялся одеваться в дамские наряды, чтобы перевоплотиться в женщину. Теперь муж Примадонны еще и телеведущий. Он общается с детьми в шоу «Лучше всех», а также узнает интересные истории от знаменитостей в передаче «Сегодня вечером».

Однако во время карантина Галкин также запустил свой проект для YouTube-канала и назвал комедийный сериал «Дистанционка». Он сам стал перевоплощаться в учительницу и вести уроки в Zoom. Артисту удалось придумать сценки с уроками и высмеять множество моментов, с которыми сталкиваются учителя. А в одном из эпизодов снялся его семилетний сын Гарри.

Поклонники успели соскучиться по позитивному проекту. Многие не ожидали, что Максим решит продолжить съемки. В начале весны он анонсировал скорую премьеру новой серии с новыми героями.

«По многочисленным просьбам на моем канале появится новая серия «Дистанционки». Это продолжение. Будут новые герои-учителя», — поделился он с NEWS.ru.

Эта новость обрадовала фанатов. Подробности он раскрывать не стал, чтобы сохранить интригу. Однако зрителей ждут новые герои, так как юморист любит играть новых персонажей. Возможно, что он снова снимется с кем-то из членов семьи.

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