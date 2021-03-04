«Этот вопрос не стоит выеденного яйца»: Соседов высказался о возможной ссоре Пугачевой и Киркорова

Как отметил музыкальный критик, ему просто смешно рассуждать на данную тему.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о возможной ссоре примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой и поп-короля Филиппа Киркорова.

«Этот вопрос не стоит выеденного яйца. Это все чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней. Мне просто смешно об этом говорить. Они общаются, как и раньше. Это шоу-бизнес. Один круг. Им никуда друг от друга не уйти. Даже если бы они захотели не общаться друг с другом, то у них ничего из этого не получилось». Сергей Соседов

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева очень давно не выкладывали в социальных сетях совместных снимков. Последний год ходят упорные слухи, что между ними пробежала черная кошка и якобы они поссорились.

Напомним, что Филипп Киркоров — четвертый муж Аллы Пугачевой. Вместе они были с 1994 по 2005 год.

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