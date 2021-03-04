Адвокат бывшей жены музыканта-виртуоза Дидюли назвал сумму ущерба сгоревшей дачи ее родителей

Адвокат Евгении Костенниковой, бывшей жены музыканта-виртуоза Валерия Дидюли, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал сумму ущерба сгоревшей дачи ее родителей. Как отметил Юрий Шель, возбуждено уголовное дело по поводу поджога дома.

«Сумма ущерба — два миллиона 600 тысяч рублей. Это стоимость дома и сгоревшего имущества. Хотя сумма, конечно, на самом деле, больше. Особо крупный ущерб считается свыше миллиона рублей. Сейчас начнется расследование. Будут допрошены все свидетели, потерпевшие, подозреваемые. Расследование будут длиться два месяца. Дальше уже будем смотреть на развитие ситуации. Признана потерпевшей мама Евгении. Она хозяйка дачи». Юрий Шель

Как отметила Евгения Костенникова, она счастлива, что законы в нашей стране работают и справедливость все равно восторжествует. «Пока мы не может говорить о подозреваемых. Я надеюсь на закон. Это была единственная дача родителей. Мама сейчас живет со мной и дочкой, а папа у меня служит», — сказала женщина.

Напомним, что Евгения Костенникова рассталась со своим мужем в прошлом году. По словам девушки, Валерий ей постоянно изменял. В какой-то момент ее терпению все-таки пришел конец. В этом браке на свет появилась их общая дочь Арина.

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