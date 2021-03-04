«Я пою не очень, но от сердца»: Бондарчук после рождения сына у бывшего мужа исполнила «Зурбаган»

Судя по всему, модель безумно счастлива за режиссера.

Модель Светлана Бондарчук в Instagram оригинально отреагировала на новость о рождении сына Вани в семье ее бывшего мужа, режиссера Федора Бондарчука, и актрисы Паулины Андреевой.

На кадрах видеозаписи она вместе с нынешним супругом, дизайнером Сергеем Харченко, присутствует на концерте Владимира Преснякова – младшего. Музыкант со сцены исполнил один из своих главных хитов — композицию «Зурбаган». Она впервые прозвучала в советском кинофильме «Выше Радуги» еще в 1986 году. Бондарчук и Харченко на записи кружатся в танце и поют. Они невероятно счастливы.

«Я пою не очень, но от сердца», — прокомментировала свое пение Светлана Бондарчук.

Напомним, что 2 марта актриса Паулина Андреева подарила сына своему мужу, который несколько лет назад развелся со Светланой Бондарчук. Свадьбу режиссер и актриса, как известно, сыграли в 2019 году. Любопытно, что Паулина Андреева мастерски скрывала свою беременность. Об этом знали только самые близкие к ней люди.

Смотрите также: