Постройневшая Пегова в черном платье-карандаше вышла на ковровую дорожку с Робаком

Ирина Пегова является заслуженной артисткой РФ. Она играет в театре и активно снимается в кино. Девушка обладает нестандартной фигурой, но это не помешало ей добиться славы и любви поклонников. Более того, она не перестает совершенствоваться и покорять новые вершины. Актриса успела победить в одном из сезонов шоу «Танцы со звездами» и дойти до финала в проекте «Ледниковый период». После этого она решила похудеть и за несколько месяцев преобразилась.

После отдыха в родной Выксе Ирина снова приехала в Москву. Она приступила к съемках в новых проектах. При этом девушка успевает заниматься шопингом. 3 марта артистка появилась на премьере нового фильма «Только серьезные отношения». Она исполнила одну из главных ролей в этой картине. На ковровой дорожке Пегова появилась в компании Александра Робака. Он тоже стал героем картины.

Для такого случая актриса выбрала белую кружевную водолазку и черное платье-карандаш без рукавов, которое обошлось ей в 132 тысячи рублей. Звезда сделала аккуратную укладку и неброский макияж.

«Знакомьтесь — семейка Чижиков! Вчера состоялась премьера фильма «Только серьезные отношения» по нашему внутреннему кодовому названию ТСО, в кинотеатрах страны вы можете это увидеть с 12 марта! Я играю женщину по фамилии Чижик! Мама-полицейский — это опасно!» — поделилась девушка.

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