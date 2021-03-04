«Моя жена, наверное, расстроится»: Плющенко подтвердил переход Косторной обратно к Тутберидзе

Как отметил фигурист, он и его тренерский штаб вложили много сил в спортсменку.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что фигуристка Алена Косторная возвращается в группу к Этери Тутберидзе. Под началом мужа продюсера Яны Рудковской чемпионка Европы 2020 года не выступала и года.

«Моя жена, наверное, расстроится, она с ней часто общалась и поддерживала в трудные минуты. Сергей Александрович Розанов много души в нее вложил, ему, я думаю, будет тяжеловато, но и это временно. Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности». Евгений Плющенко

Как сказал Плющенко, лично он выполнил все обещания перед Косторной. При этом он заверил, что продолжит хорошо относиться к фигуристке. По словам Плющенко, Косторная пришла к нему в группу в самый сложный период своей карьеры. Он считает, что были определенные факторы, которые помешали, безусловно, талантливой девушке раскрыться, сообщает ТАСС.

Напомним, что Алена Косторная не смогла отобраться на чемпионат мира по фигурному катанию. После этого и пошли слухи, что она хочет покинуть академию Евгения Плющенко. Этери Тутберидзе, как теперь выясняется, на удивление приняла фигуристку обратно, хотя расставались они со скандалом.

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