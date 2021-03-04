Умные и прекрасные: составлен рейтинг самых популярных российских писательниц

Книжный сервис MyBook проанализировал, кого из отечественных женщин-авторов пользователи читали чаще других в 2020 году.

К прекрасному празднику 8 Марта книжный сервис MyBook составил рейтинг самых популярных современных российских писательниц. Места были распределены на основе предпочтений 800 тысяч пользователей за последний год.

Лидером стала Гузель Яхина — автор исторического романа «Зулейха открывает глаза». Далее идут мастер детективного жанра Татьяна Устинова и автор мотивационных бестселлеров Лариса Парфентьева. А замыкают топ-5 современный классик Дина Рубина и специалист в области карьерных стратегий Елена Резанова.

Соответственно, самой популярной художественной книгой оказалась «Зулейха открывает глаза». На втором месте — психологическая повесть Татьяны Устиновой «Волшебный свет». На третьем — рассказ Дины Рубиной «Шарфик». Также в топ-5 популярных произведений, написанных россиянками, вошли роман-катастрофа Яны Вагнер «Вонгозеро. Эпидемия» и лауреат премии «Большая книга», культовый роман Марины Степновой «Женщины Лазаря».

А вот среди литературы нон-фикшн лидирует мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой. На втором месте — вдохновляющая книга «Никогда-нибудь» Елены Резановой. На третьем — советы известного блогера Александры Митрошиной «Продвижение личных блогов в Инстаграм», на четвертом — самоучитель Натальи Ром «Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения», на пятом — книга «Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить правильно», написанная предпринимателем Анастасией Тарасовой.

Кстати, отдельно MyBook определили самую цитируемую писательницу. Чаще всего пользователи сервиса делятся в Сети мыслями из книг Елены Резановой.

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