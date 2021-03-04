«Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы»: Навка высказалась о спортивной карьере Косторной

Как отметила олимпийская чемпионка, каждый человек свободен в своем выборе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила возможное возвращение чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной в группу к прежней наставнице Этери Тутберидзе.

Как отметила Татьяна Навка, решение всегда принимает сам спортсмен. Если Косторная хочет вернуться к Тутберидзе, значит, у нее на это есть веские причины и основания. При этом Навка заметила, что каждый человек в этом мире свободен в своем выборе. Осуждать Косторную в данном случае глупо и бессмысленно.

«Насколько такой переход может помочь Косторной? Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим все сказано. Выводы делайте сами».

Татьяна Навка

Напомним, что на днях прошла информация о возвращении Алены Косторной в группу к прежней наставнице. При этом жена Евгения Плющенко, который тренирует фигуристку, продюсер Яна Рудковская, заявила, что ничего не знает о возможном возвращении спортсменки к Тутберидзе, сообщает RT.

Смотрите также: