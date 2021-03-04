«Пришла, зачистила территорию»: Собчак объяснила, почему Шнуров несчастлив с новой женой

Светская львица Ксения Собчак в рамках своего шоу заявила, что музыкант Сергей Шнуров едва ли может быть счастлив с новой женой. Как отметила телеведущая, она очень любит бывшую жену исполнителя, Матильду. Как сказала Собчак, певец ее откровенно «профукал».

«Вот новая женщина для него все делает хуже, а для себя все грамотно. Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки из прошлого будут тянуть к Матильде». Ксения Собчак

Также Ксения Собчак отметила, что сегодня в жизни Сергея Шнурова происходит личная трагедия. Он распустил свой музыкальный коллектив, ударился в какие-то политические истории. Кроме того, певец, как она считает, перестал общаться с прежними друзьями, сменив телефоны.

Напомним, что Сергей Шнуров счастлив сейчас в браке с Ольгой Абрамовой, которая в недалеком будущем подарит ему ребенка. В союзе с Матильдой Шнуровой он был на протяжении восьми лет, после чего пара распалась.

Смотрите также: