«Дико полнит»: Хромченко назвала тренд, который могут позволить себе только хрупкие женщины

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале предостерегла женщин, не обладающих модельной фигурой, от тенденции, которая держится в трендах уже несколько лет. Речь идет о костюмах-пальто и платьях-пальто, сшитых в основном из плотной ткани. Весной эти наряды вновь станут очень популярными, но вот сидят они далеко не на всех хорошо.

«Этот популярный тренд, конечно, в основном прерогатива женщин очень стройных, очень астеничных, вроде нашей сегодняшней героини, потому что такая ткань дико полнит. Если вам хочется такую обновку, это нужно знать и понимать, чтобы потом вы не расстраивались. Предупрежден — значит, вооружен», — сказала Эвелина.

Представленный на модном подиуме образ также прокомментировал Александр Васильев, который заметил, что он напоминает стиль принцессы Дианы.

К слову, тем, кто хочет подкорректировать свою фигуру и визуально стать стройнее, историк моды посоветовал обратить внимание на черные пояса-корсеты. По мнению эксперта, они зрительно сужают объем талии.

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