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«Скакнуло давление, человек решил проверить»: жена Маршала подтвердила, что он обращался к врачам

Как отметила Наталья Минькова, с ее мужем сейчас все в порядке.

«Скакнуло давление, человек решил проверить»: жена Маршала подтвердила, что он обращался к врачам
Александр Маршал. Фото: Globallookpress.com

Жена музыканта Александра Маршала Наталья Минькова подтвердила, что ее муж действительно обращался за помощью к медикам. При этом речи о его предынсультном состоянии не идет. Сейчас музыкант находится дома и неплохо себя чувствует.

Александр Маршал
Александр Маршал. Фото: Globallookpress.com

«С Александром все в порядке. Скакануло давление, человек решил проверить. Сделать КТ, УЗИ сам… Не то, что увезли… А чтобы на всякий случай».

Наталья Минькова

Как отметила Минькова, впереди ее мужа ждет МРТ. При этом она заверила, что ничего сверхъестественного эта процедура, скорее всего, не покажет. По словам Натальи Миньковой, звездам вообще лучше не показываться около больниц. Сразу поползут слухи об их плачевном состоянии, сообщает Пятый канал.

Ранее в СМИ появилась информация, что 63-летний Александр Маршал находится в одной из больниц Подмосковья в предынсультном состоянии. Утверждалось, что его на скорой помощи отвезли из Барвихи, где он проживает, в клинику.

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