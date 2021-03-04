«Скакнуло давление, человек решил проверить»: жена Маршала подтвердила, что он обращался к врачам

Как отметила Наталья Минькова, с ее мужем сейчас все в порядке.

Жена музыканта Александра Маршала Наталья Минькова подтвердила, что ее муж действительно обращался за помощью к медикам. При этом речи о его предынсультном состоянии не идет. Сейчас музыкант находится дома и неплохо себя чувствует.

«С Александром все в порядке. Скакануло давление, человек решил проверить. Сделать КТ, УЗИ сам… Не то, что увезли… А чтобы на всякий случай». Наталья Минькова

Как отметила Минькова, впереди ее мужа ждет МРТ. При этом она заверила, что ничего сверхъестественного эта процедура, скорее всего, не покажет. По словам Натальи Миньковой, звездам вообще лучше не показываться около больниц. Сразу поползут слухи об их плачевном состоянии, сообщает Пятый канал.

больше по теме Александр Маршал в предынсультном состоянии госпитализирован в одну из больниц Подмосковья Музыканту стало неожиданно плохо в его доме в Барвихе.

Ранее в СМИ появилась информация, что 63-летний Александр Маршал находится в одной из больниц Подмосковья в предынсультном состоянии. Утверждалось, что его на скорой помощи отвезли из Барвихи, где он проживает, в клинику.

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