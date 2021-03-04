Урок стиля от Васильева: как при помощи одного ремня зрительно стать стройнее и увеличить грудь

Выбрав аксессуар в нужном цвете и должной ширины, можно порадоваться бьюти-эксперименту.

Всего один удачно подобранный аксессуар может изменить весь образ, как в лучшую, так и в худшую сторону. Об этом заговорили на передаче «Модный приговор» на Первом канале.

Александр Васильев на примере актуального ремня-корсета показал, как он в одном месте визуально сужает фигуру, а в другом, напротив, дает дополнительный объем. Зная эти тонкости, женщины могут самостоятельно корректировать свой стайл.

«Накладной широкий пояс в виде декоративного корсета придает особый шарм. Черное пятно посередине фигуры, безусловно, стройнит. И это дает объем груди. Как только мы видим черное пятно посередине, нам кажется – все, что находится выше имеет гигантский размер», — рассказал Александр Васильев.

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