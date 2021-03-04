«Вы не Шаляпин, не Каллас»: Соседов осудил Баскова и Киркорова за демонстрацию роскоши на публике

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова за публичный показ своего богатства. По его словам, это свидетельствует о плохом воспитании этих людей.

«И все им кажется, что им мало, мало, и этот ложный пафос, псевдовеличие. Извините, вы — не Шаляпин, не Мария Каллас! Вам просто повезло. И тот же Басков, и Киркоров, и прочие. Должна быть реакция общества на это. Непозволительно так роскошно жить, когда люди простые, ваши зрители, живут бедно». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, звезды часто прикрываются своими западными коллегами. Якобы те спокойно демонстрируют публике свою роскошь. По его словам, Мадонна и Элтон Джон — это аморальные примеры. Нищих людей, по уверению Соседова, достаточно как в Америке, так и в Великобритании, сообщает Пятый канал.

Ранее композитор Виктор Дробыш заявил, что у Николая Баскова охрана на музыкальных мероприятиях, словно он президент США Билл Клинтон. По его мнению, все это выглядит странно и вызывает усмешку.

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