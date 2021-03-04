«Собранные волосы — редкий случай»: Федорова пошла на эксперимент с имиджем

43-летняя Оксана Федорова для многих россиян является эталоном красоты и примером для подражания. В сердцах миллионов россиян она так и осталась «мисс Вселенной», хотя ее и лишили титула из-за желания продолжить учебу. Но победа была все-таки за ней.

Кроме того, ведущая выпустила книгу «Формула стиля» и участвовала в разработке дизайна ювелирных украшений. Ее образы на телевидении и в социальных сетях всегда обсуждаемы, ведь женщины нуждаются в эстетических ориентирах. На этот раз поклонницы Федоровой смогли оценить ее эксперимент с имиджем — брюнетка по-новому собрала волосы и призналась, что делает это крайне нечасто.

«Собранные волосы — редкий случай. Хотя раньше очень любила прически. Кажется, что они придают возраст. Но такой вариант, по-моему, отличный, что скажете? Для выступления, конечно, лучше волосы убирать», — подписала она обнародованные в личном блоге кадры.

«Какая вы элегантная. С прической очень нравится», «Очень женственно и красиво!», «Изысканно и женственно», «Оксаночка!! Ты великолепна с любой прической! Все выше всяких похвал», «Вам все идет», «Очень изысканно, стильно!!» — отозвались фолловеры.

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