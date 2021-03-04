Чепурченко объяснил, почему поцелуи Топалова и Ильиных не производили эффекта на «Ледниковом периоде»

Как отметил актер, это были ненужные зрителю детали, которые вызывали отрицание.

Актер Вячеслав Чепурченко объяснил в разговоре с Василием Коновым в рамках его шоу, почему поцелуи на «Ледниковом периоде» музыканта Влада Топалова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных не производили на зрителей должного впечатления.

Как отметил актер, на проекте он постоянно предлагал идеи для создания интересных образов. В то же время отказывался, как он считает, он ненужных деталей. Как раз от подобных поцелуев.

«Естественно, какие-то базовые творческие вещи я предлагал. Например, в номерах некоторые пары целовались, но это не производило должного эффекта, даже в отрицание… Не обязательно демонстрировать поцелуй, чтобы показать любовь». Вячеслав Чепурченко

Как отметил Чепурченко, когда он видел поцелуи коллег, то понимал: это не сработает. Вещи, которые изображали Ильиных и Топалов, он со своей партнершей исключал.

Напомним, что на «Ледниковом периоде» Вячеслав Чепурченко выступал в паре с Яной Хохловой. Они заняли почетное второе место.

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