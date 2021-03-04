Александр Маршал в предынсультном состоянии госпитализирован в одну из больниц Подмосковья

Музыканту стало неожиданно плохо в его доме в Барвихе.

Певец Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии.

Известно, что 63-летнему музыканту, экс-солисту группы «Парк Горького» стало плохо в его доме в Барвихе. Врачи приехали на вызов и доставили Александра в больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что Александр Маршал — популярный исполнитель. Кроме «Парка Горького», он выступал в музыкальных командах «Аракс», «Пилигримы», «Цветы». В последние десятилетия специализировался на сольном репертуаре. Он лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».

Александр Маршал был трижды женат. От разных отношений у него есть дочь Полина и сын Артем. С 2017 года Александр Маршал вместе с Кариной Нугаевой. Она выпускающий редактор радио «Шансон». Женщина из очень состоятельной семьи.

Напомним, что несколько лет назад инсульт случился у еще одного бывшего участника группы «Парк Горького» — Николая Носкова. Он сейчас восстанавливается.

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