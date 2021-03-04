«Мне от всего пришлось отказаться»: Пушкова объяснила, почему ради мужа бросила карьеру актрисы

Писательница Нина Пушкова вспомнила, как ради будущего мужа оставила театр и отказалась от карьеры актрисы. Ее супруг Алексей Пушков известный дипломат. Он является председателем комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

«В юности мы с подругами в театр ходили, как себе домой. Проходили по студенческому билету. Нам выписывали пропуск. Садились всегда на свободное место. Я однажды села на второй ряд. И я обратила внимание, что через место от меня сидит молодой человек, который весь спектакль просмотрел на меня. Девушки это чувствуют. После спектакля он подошел ко мне и попросил проводить до дома. Это было 47 лет назад. Это и был Алексей, ставший потом мужем».

Нина Пушкова

Как отметила Пушкова, ради супруга она была готова на все. «Мне от всего пришлось отказаться. У нас в семье был маленький ребенок. Муж — дипломат. Он в 23 года написал диссертацию. Со временем я поняла, что уже больше не актриса, а писательница. Однажды мне французский издатель, который перевел мою книгу, сказал: «А вам не хочется написать продолжение вашей книги? Она лихо закручена». Мне капиталист сделал заказ на продолжение книги. Представляете! Конечно, согласилась. И муж сказал, что я молодец», — заметила она.

Напомним, что Нина Пушкова – выпускница театрального училища имени Щукина. Сценарист и продюсер документальных фильмов о культуре и архитектуре. От брака с Алексеем Пушковым в 1977 году у них родилась дочь Дарья.

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