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Примадонна друга не забывает: о чем Моисеев и Пугачева разговаривают в день рождения певца

Музыканту 4 марта исполнилось 67 лет.

Примадонна друга не забывает: о чем Моисеев и Пугачева разговаривают в день рождения певца
Алла Пугачева и Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

Директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, о чем в день рождения музыкант разговаривает с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Она никогда его не забывает.

Борис Моисеев
Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Горох, Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин, всегда придумывают оригинальное поздравление для Моисеева. Какую-нибудь душевную речь.

«Алла Борисовна часто на связи, минимум раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении».

Сергей Горох

Напомним, что Борис Моисеев примерно десять лет назад перенес инсульт. После этого на публике он перестал появляться. Регулярно возникают слухи о его плачевном состоянии. К примеру, недавно об этом рассказывала певица Алена Апина. При этом Горох всегда опровергает эту информацию, сообщает «СтарХит».

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