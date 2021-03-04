«Неприлично красивая»: Клава Кока в мерцающем платье-кольчуге восхитила Регину Тодоренко

В последнее время певица расцвела и стала особенно популярна.

24-летняя звезда лейбла Black Star Клава Кока в последнее время переживает взлет популярности. Особенно это стало заметно после записи летнего хита с артистом Даней Прытковым (Niletto) «Краш». После этого она вдруг стала выглядеть более женственно и респектабельно.

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Ее сценические наряды из дерзких молодежных перешли в разряд статусных и дорогих. Один из таких образов блондинка продемонстрировала в личном блоге. Певица примерила серебристое платье-кольчугу длины мини. Дополнительно артистка украсила свою шею многослойным колье, состоящим из цепей и крупных страз, в пандан к нему ее руку венчал огромный перстень. Макияж тоже оказался соответствующим — с блестками и сверкающими камнями.

Такой стайл восхитил многих ее поклонников в Сети. Не смогла пройти мимо и Регина Тодоренко, которая некогда работала с Клавой на одном шоу телеканала «Пятница» — «Орел и решка».

«Просто неприлично красивая», — написала она в комментариях. «Вау, какая», — отметилась также под фото Юлия Коваль, еще одна коллега девушек по ТВ.

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