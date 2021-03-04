Нарядная куколка: Константин Ивлев показал подросшую дочь Марусю от прошлого брака

47-летний ведущий проектов «На ножах» и «Адская кухня» телеканала «Пятница» Константин Ивлев в феврале женился на 28-летней студентке МГУ Лере Куденковой. Однако не забывает про своих детей от прошлого брака с домохозяйкой Марией — Матвея и Марусю.

20-летний парень не раз появлялся на шоу с участием отца в качестве повара, однако позже принял решение изучать кулинарию, но не готовить самому. А дочка пока еще маленькая, но тоже иногда предстает на YouTube-проектах родителя, помогая ему на кухне.

4 марта малышке исполнилось 7 лет, любящий папа впервые за долгое время показал снимки дочки своим подписчикам. Маруся заметно вытянулась, повзрослела и стала очень милой.

«Моя Машенька, дочка. С днем рождения! Пусть мечты сбываются, веселья, задора и мно-о-ого подарков. Ну, как всегда. Люблю тебя», — подписал он трогательно фото в Instagram.

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