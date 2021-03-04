«Награда дана не за песенки»: ЮрКисс о роли отца в получении медали «За заслуги перед Отечеством»

Как отметил молодой исполнитель, он не распихивал руками друзей и коллег.

Певец ЮрКисс прокомментировал получение медали «За заслуги перед Отечеством». По его словам, он не распихивал локтями друзей и коллег, не перепрыгивал через несколько ступенек лестницы поощрения. Медаль ничего кроме гордости у него в душе не вызывает.

«Награда дана не за песенки, как представляют мои недоброжелатели, а за сумму абсолютно осмысленных действий. Когда вам дают 13-ю зарплату или объявляют благодарность на работе, вы отказываетесь? Ставите под сомнение решение руководителя?» ЮрКисс

Как отметил ЮрКисс, он получил медаль не за заслуги отца, а за мероприятия, в которых ему выпала честь участвовать. Если бы кто-то посчитал, что к этому причастен его влиятельный отец, то и в указах президента была бы фамилия родителя.

больше по теме Север поделилась архивным снимком с мужем и крохотными сыновьями ЮрКиссом и ВладиМиром Как отметила певица, с супругом они счастливы уже 20 лет.

Напомним, что отцом ЮрКисса является Владимир Киселев. Он владелец «Русской медиагруппы». Медаль молодому артисту была вручена по совокупности нескольких заслуг. Он проводил мероприятия в поддержку Русского мира, наших воинов в Сирии, ветеранов ВОВ в Санкт-Петербурге, а также помогал восстанавливать храмы, сообщает «АиФ».

Смотрите также: