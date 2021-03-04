Мама на стиле: Топурия в дутом пуховике с вставками из денима поддержала тренд на многослойность

Певица недавно стала мамой во второй раз, но иногда позволяет себе выходить в свет.

34-летняя солистка группы «А Студио» Кети Топурия в этом году во второй раз стала мамой. Звезда подарила мужу Льву Деньгову наследника с именем Адам, которого уже обожает вся семья. Старшая дочка певицы, пятилетняя Оливия души не чает в маленьком братике, и звездная мама не раз показывала идиллию между детьми.

Сама звездная мама редко покидает семейное гнездышко, посвящая всю себя заботам о детках. Но иногда все-таки выходит в свет или наряжается. На этот раз певица пополнила гардероб стильной дутой курткой, комбинированной вставками из денима.

К тому же в аутфите Топурия отдала дань тренду на многослойность: куртка выполнена из двух разнофактурных тканей, с воротником и капюшоном и двумя линиями пуговиц, что визуально создает эффект «луковицы».

«Многослойность все еще в моде! Этот тренд пользуется популярностью не первый год и пока удерживает свои позиции на модном олимпе. Эффект многослойности прослеживается и в одежде, и в аксессуарном наполнении», — отмечала ранее имидж-стилист Лариса Тимиряева.

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