Нежные цветочки: Виторган нарядил маленьких дочек в припыленно-розовые наряды и показал их беседу

Актер с наследницами и женой отправился в Санкт-Петербург.

На семью 81-летнего Эммануила Виторгана и 58-летней Ирины Млодик можно залюбоваться, особенно после рождения дочек Этель и Клары. Сейчас малышкам три и полтора годика соответственно.

Родственники всегда стараются быть вместе: проводить досуг, играть, гулять и даже работать. Народный артист практически всегда берет с собой в командировки и на гастроли жену и девочек.

Крошки настолько привыкли к переездам, что на удивление спокойно ведут себя на людях и в транспорте. Тем более, заботливые мама и папа всегда находят для них занятие: то книжки почитают, то порисуют, то просто побеседуют.

Один из таких сюжетов Ирина показала в личном блоге: девочки, облаченные в припыленно-розовые наряды, мило воркуют за столиком в поезде и рисуют карандашами.

«Едем в наш любимый и родной Питер с папой на сьемки нового фильма «Новогодняя поэма» режиссера Сергея Гиргеля, генпродюсер — Елена Борисова», — пояснила жена Виторгана.

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