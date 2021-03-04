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Стеша Маликова вслед за Ольгой Бузовой «выгуляла» приталенный жакет и брюки палаццо

Девушка отправилась в Большой театр в компании красавиц-подруг.

Стеша Маликова вслед за Ольгой Бузовой «выгуляла» приталенный жакет и брюки палаццо
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Старшая наследница Дмитрия Маликова, 21-летня Стефания, успевает не только прилежно учиться в университете, но и вести модный бизнес. Девушка в разгар пандемии запустила собственное производство стильной женской одежды. На вкус юной модницы полагаются тысячи девушек, подписанных на нее в Instagram, ведь для них дочка Маликова давно стала иконой стиля.

Каждый образ юной модницы подписчицы обсуждают с удовольствием. Стефания демонстрирует безупречность во всем — касается ли это макияжа, укладки или аутфита. Например, накануне красавица появилась с подругами в Большом театре. Для культпохода девушка выбрала беспроигрышный вариант — брючный костюм, состоящий из приталенного жакета и брюк палаццо.

«Стеша отпад», «Красотка», «Стефания, вы такая классная и взрослая», «Стиляга», «Самая красивая», — написали в комментариях фолловеры.

Кстати, недавно подобный аутфит демонстрировала телеведущая Ольга Бузова. Девушка отметила, что широкие штаны палаццо сейчас очень модно носить.

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