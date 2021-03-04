Лера Кудрявцева: «Сергей Сафронов признался, что серьезно болен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как сделать красивую прическу к 8 Марта
Видео

«Я вас очень люблю, вы меня, по-моему, тоже»: Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной

Наставница оригинально отреагировала на просьбу прокомментировать последние события.

«Я вас очень люблю, вы меня, по-моему, тоже»: Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной
Этери Тутберидзе. Фото: Globallookpress.com

Тренер Этери Тутберидзе оригинально отреагировала на просьбу прокомментировать возможное возвращение в ее школу чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию Алены Косторной.

Алена Косторная
Алена Косторная. Фото: instagram.com/aliona_officialnew/

«Я вас очень люблю, вы меня, по-моему, тоже», — сказала она корреспонденту издания.

Ранее Алена Косторная буквально ошарашила многих. Она заявила, что хочет покинуть группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и снова выступать под знаменами Тутберидзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Интересно, что многие поклонники фигурного катания восприняли в штыки возможное возвращение Косторной к Тутберидзе. По их словам, фигуристка давно растеряла всю форму и вряд ли способна ее снова набрать.

Надо отметить, что Алена Косторная не отобралась на чемпионат мира по фигурному катанию, что стало в некой степени сенсацией. Еще год назад эта спортсменка считалась сильнейшей в стране.

Смотрите также: 

Тэги

Алена КосторнаяАлена Косторная последние новостиЕвгений ПлющенкоЕвгений Плющенко последние новостиЭтери Тутберидзе