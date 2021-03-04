«Я вас очень люблю, вы меня, по-моему, тоже»: Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной

Тренер Этери Тутберидзе оригинально отреагировала на просьбу прокомментировать возможное возвращение в ее школу чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию Алены Косторной.
«Я вас очень люблю, вы меня, по-моему, тоже», — сказала она корреспонденту издания.
Ранее Алена Косторная буквально ошарашила многих. Она заявила, что хочет покинуть группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и снова выступать под знаменами Тутберидзе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Интересно, что многие поклонники фигурного катания восприняли в штыки возможное возвращение Косторной к Тутберидзе. По их словам, фигуристка давно растеряла всю форму и вряд ли способна ее снова набрать.
Надо отметить, что Алена Косторная не отобралась на чемпионат мира по фигурному катанию, что стало в некой степени сенсацией. Еще год назад эта спортсменка считалась сильнейшей в стране.