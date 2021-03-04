Дела идут не самым лучшим образом: бизнес-проекты Ксении Собчак погрязли в убытках

При этом сама светская львица сохраняет олимпийское спокойствие.

Бизнес-проекты светской львицы Ксении Собчак переживают не лучшие времена. Они буквально погрязли в убытках. Так в 2019 году жена режиссера Константина Богомолова открыла маркетинговое агентство. Она вложила миллион 20 тысяч рублей в его развитие. Предприятие занимается производством рекламы для так называемых лидеров мнений – блогеров, артистов, дизайнеров.

Между тем убытки компании за прошлый год составили 7,9 миллиона рублей. При этом еще в 2019 году это же предприятие имело годовую прибыль в 3,5 миллиона рублей.

Не выстрелили и еще несколько бизнес-проектов светской львицы. Это кондитерская «Бублик», ресторан «Твербуль» и бар «Мелодия». Они, что называется, приказали долго жить. Впрочем, в прошлом году Собчак открыла новый ресторан в столице. Насколько он оправдает себя, станет известно позже, сообщает «Комсомольская правда».

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Ранее Ксения Собчак хвасталась своим заработком. По ее словам, она получает примерно 24 миллиона рублей в месяц. Основной доход приносит реклама в Instagram и Ютуб-канале.

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