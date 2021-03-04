Угольно-черная подводка и другое: на «Модном приговоре» назвали главные тренды в макияже

Большинство современных девушек с трудом представляют свою жизни без туши для ресниц. Не просто вообразить, что сейчас в моде и четкая подводка вдоль верхних и нижних век в духе арабских женщин. Но, тем не менее, это так. О самых трендовых направлениях в искусстве макияжа поведал визажист Юрий Столяров на «Модном приговоре» Первого канала.

По словам эксперта, сейчас в моду вошли угольно-черные подводки, которой обводят глаз полностью и ни в кое случае не растушевывают.

«Когда вы делаете макияж, я очень рекомендую именно с нее и начинать. Должно быть ощущение, что вы подвелись прямо углем», — заметил эксперт.

Тушь на такие выделенные глаза не наносится вовсе, зато подчеркивается естественность и красота кожи при помощи консилера. Она должна выглядеть полупрозрачной. Для этого чуть высветляют область под глазами, а румянец фиксируется чуть выше естественной линии скул.

На губы наносится бальзам или невесомый блеск для ощущения увлажненных губ, а не накрашенных помадой. Брови теперь тоже не красят, а просто расчесывают.

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