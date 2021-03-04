«Да, я знал, что они ждут ребенка»: Верник высказался о рождении сына в семье Бондарчука

Как отметил актер, он очень рад за своих близких друзей.

Актер и телеведущий Игорь Верник, который был тамадой на свадьбе режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, признался, что знал о беременности актрисы.

«Да, я знал, что они ждут ребенка, и уже лично поздравил Федора и Паулину с этим счастьем. Все-таки они мои близкие друзья, и я за них очень рад. Подарки, впрочем, пока не готовлю: соски, пеленки-распашонки — еще успеется. Да и выписку мы как-то не обсуждали…» Игорь Верник

А вот племянник Бондарчука композитор Иван Бурляев был не в курсе, что в семье режиссера ожидается пополнение. При этом он заметил, что стал подозревать в интересном положении Андрееву, когда она не появилась на премьере фильма «Конек-Горбунок». У нее там важная роль, а сам Бурляев писал музыку к картине, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что 2 марта Паулина Андреева подарила сына Ваню Федору Бондарчуку. При этом о беременности актрисы знали только самые близкие люди.

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