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Анна Грачевская со скандалом покинула студию «Пусть говорят» после обвинений в изменах

На вторую жену режиссера накинулся актер Владимир Долинский.

Анна Грачевская со скандалом покинула студию «Пусть говорят» после обвинений в изменах
Борис Грачевский со второй женой. Фото: Globallookpress.com

Вторая жена создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна со скандалом выбежала из студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

В какой-то момент в телеэфире стало очень жарко. Актер Владимир Долинский, близкий друг Грачевского, заявил, что именно Анна виновна в трагедии. По его словам, после измен девушки у Грачевского начались проблемы с сердцем.

Владимир Долинский
Владимир Долинский. Фото: Globallookpress.com

«Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом».

Владимир Долинский

Анна Грачевская нападки в свой адрес терпеть не стала и ушла с эфира. Вернуть ее на место удалось лишь после того, как сам Долинский покинул съемочную площадку.

Ранее Анна Грачевская говорила, что устала от обвинений в свой адрес. После развода многие ее называли изменщицей. Именно поэтому она и не любила говорить о Грачевском. Сама девушка уверяет, что никаких измен никогда не было. Просто режиссер изначально ее по-настоящему не любил.

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Анна ГрачевскаяБорис ГрачевскийВладимир ДолинскийПервый каналПрограмма "Пусть говорят"