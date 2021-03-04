Анна Грачевская со скандалом покинула студию «Пусть говорят» после обвинений в изменах

Вторая жена создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна со скандалом выбежала из студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

В какой-то момент в телеэфире стало очень жарко. Актер Владимир Долинский, близкий друг Грачевского, заявил, что именно Анна виновна в трагедии. По его словам, после измен девушки у Грачевского начались проблемы с сердцем.

«Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом». Владимир Долинский

Анна Грачевская нападки в свой адрес терпеть не стала и ушла с эфира. Вернуть ее на место удалось лишь после того, как сам Долинский покинул съемочную площадку.

Ранее Анна Грачевская говорила, что устала от обвинений в свой адрес. После развода многие ее называли изменщицей. Именно поэтому она и не любила говорить о Грачевском. Сама девушка уверяет, что никаких измен никогда не было. Просто режиссер изначально ее по-настоящему не любил.

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