«Пресс из кубиков!»: Джованна Антонелли показала спортивную фигуру в мерцающем лифе и мини-шортах

В начале 2000-х бразильская звезда Джованна Антонелли неожиданно стала кумиром не только для своих сограждан, но и миллионов российских женщин. После ее убедительной игры в сериале «Клон» многие побежали записываться на танец живота. Ведь ее соблазнительные движения перед кино-мужем Саидом и возлюбленным Лукасом вряд ли могли кого-то оставить равнодушными.

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Сейчас, конечно, страсти по марокканке Жади давно улеглись, но в памяти многих зрителей все еще живет арабская женщина в чарующих восточных нарядах. Недавно в личном блоге звезда примерила если не восточный костюм, то очень напоминающий его. Она облачилась в мерцающий лиф винного цвета, который так напоминает деталь ее костюма для танцев в сериале «Клон». Бюстгальтер бразильянка сочетала с мини-шортиками из джинсы.

Поклонники Джованны были поражены физической форме своей любимицы.

«Пресс из кубиков состоит!», «Какие формы!», «Вот это фигура!», «Всегда видно, когда человек давно и активно занимается спортом», — написали пользователи Сети.

Отметим, что Антонелли действительно со спортом «на ты». Она регулярно делает пробежки вдоль линии океана, а дома занимается на тренажере при моральной поддержке любимой собаки.

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