«Все останется Платошке»: отец Фриске рассказал, какие вещи дочери никогда не выставит на аукцион

«На днях наш фонд будет проводить благотворительный аукцион. На нем будет присутствовать глава Красногорска. От нас там будет выставлено одно из платьев Жанны. Очень хорошее. Это платье ей в свое время из Германии привезли. Деньги от продажи пойдут в наш фонд помощи детям.

Со временем будем какие-то другие вещи Жанны выставлять. Мы не хотим прикасаться к деньгам, чтобы не было никакого негатива в нашу сторону. Хотим, чтобы люди поняли, что это благотворительный фонд. Я и сам вложил свои деньги для его развития».