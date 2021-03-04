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«Все останется Платошке»: отец Фриске рассказал, какие вещи дочери никогда не выставит на аукцион

По словам Владимира, они очень дороги их семье.

«Все останется Платошке»: отец Фриске рассказал, какие вещи дочери никогда не выставит на аукцион
Жанна Фриске. Фото: Globallookpress.com

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, какие вещи дочери никогда не выставит на аукцион.

Владимир Фриске
Владимир Фриске. Фото: Globallookpress.com

«На днях наш фонд будет проводить благотворительный аукцион. На нем будет присутствовать глава Красногорска. От нас там будет выставлено одно из платьев Жанны. Очень хорошее. Это платье ей в свое время из Германии привезли. Деньги от продажи пойдут в наш фонд помощи детям.

Со временем будем какие-то другие вещи Жанны выставлять. Мы не хотим прикасаться к деньгам, чтобы не было никакого негатива в нашу сторону. Хотим, чтобы люди поняли, что это благотворительный фонд. Я и сам вложил свои деньги для его развития».

Владимир Фриске

Как отметил Фриске, есть вещи Жанны, которые семья никогда не продаст.

«Они в гардеробе хранятся. Там есть и дорогие вещи и не очень. Они нам памятны. Там, кстати, не только вещи. Сестра Жанны Наташа сделала специальные чехлы для них. Все останется Платошке. Талисманы, пластинки, бижутерия, часики, кольца, какие-то безделушки – это очень для нас дорогие вещи», — заметил Владимир Фриске.

Напомним, что 5 марта в Красногорске пройдет благотворительный форум предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром», в рамках которого состоится аукцион «Жанна Фриске — я рядом!» Одно из платьев певицы уйдет с молотка. Стартовая цена сто тысяч рублей.

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