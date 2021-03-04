«Все останется Платошке»: отец Фриске рассказал, какие вещи дочери никогда не выставит на аукцион

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, какие вещи дочери никогда не выставит на аукцион.
«На днях наш фонд будет проводить благотворительный аукцион. На нем будет присутствовать глава Красногорска. От нас там будет выставлено одно из платьев Жанны. Очень хорошее. Это платье ей в свое время из Германии привезли. Деньги от продажи пойдут в наш фонд помощи детям.
Со временем будем какие-то другие вещи Жанны выставлять. Мы не хотим прикасаться к деньгам, чтобы не было никакого негатива в нашу сторону. Хотим, чтобы люди поняли, что это благотворительный фонд. Я и сам вложил свои деньги для его развития».
Как отметил Фриске, есть вещи Жанны, которые семья никогда не продаст.
«Они в гардеробе хранятся. Там есть и дорогие вещи и не очень. Они нам памятны. Там, кстати, не только вещи. Сестра Жанны Наташа сделала специальные чехлы для них. Все останется Платошке. Талисманы, пластинки, бижутерия, часики, кольца, какие-то безделушки – это очень для нас дорогие вещи», — заметил Владимир Фриске.
Напомним, что 5 марта в Красногорске пройдет благотворительный форум предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром», в рамках которого состоится аукцион «Жанна Фриске — я рядом!» Одно из платьев певицы уйдет с молотка. Стартовая цена сто тысяч рублей.