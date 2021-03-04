Писк сезона: Хромченко показала пальто, цвет которого всегда вызывает положительные эмоции

В этом году Институт цвета Pantone провозгласил оттенками года желтый и серый. Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала заметила, что серый стал проникать в другие цвета, составляя с ним любопытные сочетания.

Например, в этом сезоне вошел в тренды такой серо-зеленый тон, как груши. Правда, он идет далеко не всем, заметила ведущая. Чтобы не выглядеть в нем мрачновато, рядом с лицом нужно надевать что-то яркое, так образ будет свежее.

Очень актуален также цвет нефрита, который тоже представляет собой соединение серого и зеленого тонов. На подиуме программы Хромченко представила пальто в этом популярном оттенке.

«Зеленый, в том или ином варианте оттенка постоянно находится на гребне модной волны. А нефрит, этот благородный, разбеленный, с ноткой серого зеленый, всегда вызывает положительные эмоции, даже если писком сезона не является. Но сейчас является! Как все замечательно совпало», — прокомментировала стилист.

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