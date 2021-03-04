«А как петь в маске?»: Пригожин проговорился, что в шоу «Маска» участники выступают под фонограмму

На телеканале НТВ стартовал второй сезон нашумевшего шоу «Маска», где в качестве участников – спрятанные в костюмах зверей, предметов и явлений звезды шоу-бизнеса и спорта. В этот раз их 14, и две маски уже сорваны – Черной Пантерой оказалась Светлана Хоркина, Ананасом – Иосиф Пригожин.

Продюсер и муж певицы Валерии, которая, к слову, сидит в жюри проекта, рассказал, как ему удалось обхитрить жену и не вызвать подозрений. Кроме того, он обвел вокруг пальца и ведущего шоу, Вячеслава Макарова, появляясь на съемочной площадке открыто и демонстративно. Голос Пригожина остался не узнан даже женой, многие поклонники в Сети удивились, что он может так петь.

Относительно выступлений на шоу Пригожин проговорился и подтвердил догадки телезрителей – все участники на сцене поют под фонограмму.

«А как вы себе представляете петь в маске? Никак, надо записывать фонограмму. Но в песнях целиком и полностью мой голос, я его даже не подделывал», — оправдался продюсер в интервью «Комсомольской правде».

Сами костюмы в шоу очень тяжелые и громоздкие. Поэтому создатели проекта, очевидно, и приняли решение записывать фонограммы. Кстати, во время беседы участников с членами жюри их голос искажают эффекты в микрофоне.

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