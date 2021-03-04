«Не говорит уже 12 лет»: Волочкова показала отца в инвалидном кресле

Знаменитая танцовщица, экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова активно приступила к гастролям. 45-летняя балерина уже дала несколько концертов, причем, на них дебютировала ее дочь, 15-летняя Ариадна. Девочка отлично поет и на французском исполнила несколько песен, под которые мама танцевала для зрителей.

больше по теме Волочкова в гипюровом топе и «рваных» джинсах с вышивкой наведалась в ресторан Балерина устроила себе вечерний выход в свет после усиленной репетиции.

Накануне Волочкова прибыла в Петербург. Звезда балета решила навестить родной город и родительский дом, пока есть время. И поделилась в подписчиками микроблога теплыми семейными фото.

«Я так много успела! Главное, смогла в Питере навестить и маму, и папу. Это и была цель моей поездки. Папа не говорит уже 12 лет после инсульта… Но все понимает. У меня замечательные родители! От которых я унаследовала самые лучшие и сильные качества», — подписала снимок с родителями балерина.

На фото звезда сцены крепко обнимает отца, Юрия Федоровича, который, сидя в инвалидном кресле, улыбается в камеру. К слову, прошлое у главы семьи – спортивное: он чемпион СССР по настольному теннису, тренер по легкой атлетике.

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