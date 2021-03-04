Лера Кудрявцева: «Сергей Сафронов признался, что серьезно болен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как сделать красивую прическу к 8 Марта
Видео

«О такой свекрови можно только мечтать!»: невестка Валерии высказалась об отношениях с певицей

Лиана Шульгина недавно сделала звезду бабушкой, подарив внучку Селин.

«О такой свекрови можно только мечтать!»: невестка Валерии высказалась об отношениях с певицей
Валерия с внучкой. Фото: instagram.com/valeriya/

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, впервые стал отцом в первый день нового года. Молодая жена Лиана подарила ему наследницу, доченьку Селин. Родители не могут надышаться на малышку, да и сама новоиспеченная бабушка с мужем Иосифом Пригожиным просто обожают внучку.

Невестка Валерии активно общается в соцсетях с подписчиками. Девушка регулярно отвечает на вопросы фолловеров, даже касающиеся личной жизни. Накануне молодую мамочку спросили, насколько хорошими у нее являются отношения с матерью своего мужа.

«Конечно!», — заверила невестка. И добавила: «О такой свекрови можно только мечтать! Люблю!».

Валерия с внучкой
Валерия с внучкой. Фото: instagram.com/valeriya/

К слову, Валерия не смогла присутствовать на выписке внучки из роддома – в это время звезда была в Дубае. А позже заболела коронавирусом, и смогла лично познакомиться с малышкой Селин спустя несколько недель после ее появления на свет.

Смотрите также

Тэги

ВалерияВалерия новостивнуки звездЛиана Шульгинапевица ВалерияСелин Шульгина