«О такой свекрови можно только мечтать!»: невестка Валерии высказалась об отношениях с певицей

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, впервые стал отцом в первый день нового года. Молодая жена Лиана подарила ему наследницу, доченьку Селин. Родители не могут надышаться на малышку, да и сама новоиспеченная бабушка с мужем Иосифом Пригожиным просто обожают внучку.

Невестка Валерии активно общается в соцсетях с подписчиками. Девушка регулярно отвечает на вопросы фолловеров, даже касающиеся личной жизни. Накануне молодую мамочку спросили, насколько хорошими у нее являются отношения с матерью своего мужа.

«Конечно!», — заверила невестка. И добавила: «О такой свекрови можно только мечтать! Люблю!».

К слову, Валерия не смогла присутствовать на выписке внучки из роддома – в это время звезда была в Дубае. А позже заболела коронавирусом, и смогла лично познакомиться с малышкой Селин спустя несколько недель после ее появления на свет.

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