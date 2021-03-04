«Был хороший повод»: Боня в кожаной косухе с бахромой и мини-платье обнажила грудь

Откровенное декольте светской львицы не оставило шанса поклонникам и привлекло их внимание.

41-летняя Виктория Боня давно обосновалась в Монако, где проживает неподалеку от отца своей дочери, с которым развелась несколько лет назад. Девушка часто наведывается в столицу Родины, здесь же она пышно отметила свой день рождения. Накануне экс-звезда «Дома-2» была приглашена на вечеринку в честь дизайнера Филиппа Плейна в Москве.

Красавица в качестве оммажа виновнику торжества облачилась в стильную кожаную косуху с бахромой и колготки Philipp Plein. Оказалось, что бренду в России 10 лет, и инстадива постаралась соблюсти дресс-код.

«Это был хороший повод, чтобы надеть каблуки и мини платье», — подписала снимки Боня.

К слову, позируя на камеру, Боня «засветил» в откровенном декольте свою грудь. Девушка отказалась от лифчика, поэтому, вероятно, и произошел такой конфуз.

Многие подписчики, оценив образ, остались в восторге от увиденного. Они поспешили усыпать любимицу комплиментами:

«Блин, ну ты королева реально, таких как ты нет и не будет!», «Очень крутой образ», «Шикарно! В жизни бы не решилась так одеться», «Бомбическая», «Вещи классные, сам образ обычный, нравится Стиль», «Дерзко», «Ну шикарные ноги», — пишут фолловеры под снимками.

Смотрите также