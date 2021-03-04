«Хорошие вещички»: Бузова в черной блузке и розовой твидовой юбке миди похвасталась стильным аутфитом

Телеведущая на каждую передачу меняет не только наряд, но и прическу.

Ольга Бузова, сделав карьеру ведущей шоу «Дом-2», после закрытия реалити-шоу продолжила работать на канале ТНТ. Вместе с Ксенией Бородиной девушка ведет ток-шоу о насущном, затрагивающем проблемы отношений между людьми, — программу «Бородина против Бузовой». Новые выпуски в эфире каждое утро, поэтому съемочный процесс у поющей телеведущей не прерывается.

Накануне Бузова прибыла на съемки сразу двух выпусков. Стилисты программы подготовили для звезды разные образы под разные эфиры. И один из них Ольга показала во всей красе — он ее сильно впечатлил.

«Это Zara! Хорошие вещички, да?» — покрутилась перед зеркалом теледива.

Девушка позировала в черной блузке с графическим принтом и розовой твидовой юбке миди с золотистой фурнитурой. Акцентом в образе стали лоферы, которые модница обула с носочками. Аутфитом красавица осталась довольна.

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