Куколка: Асмус предстала в платье с подплечниками и с трендовой прической «ушки Микки Мауса»

Актриса выбрала для себя инфантильный образ, усилив его туфлями и белыми носочками.

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус воспитывает семилетнюю дочку Настю от брака с юмористом Гариком Харламовым. Артисты объявили о разводе в середине прошлого года, но стараются ради наследницы поддерживать дружеские отношения.

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Недавно шоумен отмечал день рождения, и Асмус показала его давнее фото с новорожденной малышкой. Трогательный кадр запал в сердца многих поклонников, некоторые признались даже, что впервые видят Харламова таким нежным.

Сама Асмус — востребованная актриса театра и кино. Девушка практически ежедневно выходит на сцену: она служит в Театре им.Ермоловой и обожает свою работу. Накануне красавица примерила инфантильный образ, представ перед поклонниками в голубом платье с подплечниками и с прической «розетки» или «ушки Микки Мауса».

Усилили кукольность образа туфли с перемычкой, которые актриса надела на белые носочки. Наряд привел преданных поклонников в восторг.

«Милое чудо», «Красотка!», «Мальвинка», «Я только на этой фото понял, насколько вы похожи с дочкой, как две капли воды», «Вы на Микки Мауса похожи на этом фото», «Какой образ шикарный», — написали в комментариях.

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