«Шоу моей мечты»: Лорак появилась на кинопремьере в атласном брючном костюме и алых лодочках

Знаменитая певица Ани Лорак накануне весны порадовала поклонников новым хитом «Наполовину», в клипе на который предстала в образе настоящей эстрадной дивы. В кадре звезда сменила привычный имидж, представ с каре и мягкой челкой.

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В первые дни марта Лорак приготовила фанатам еще один подарок — свое двухчасовое шоу «Дива» на больших экранах. Накануне в столице прошла премьера в одном из кинотеатров, куда знаменитость отправилась в компании с крестным своей дочки, Филиппом Киркоровым.

«В Москве состоялась долгожданная премьера Diva в кино. Двухчасовое шоу моей мечты на больших экранах покажут в более чем 20 городах России. Очень трепетно и волнительно, будто снова впервые выхожу на сцену «Олимпийского», — призналась Лорак.

Для кинопрезентации исполнительница облачилась в total black look с ярким акцентом — черный атласный брючный костюм и алые лодочки.

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