«Нечего надеть»: невестка Орбакайте показала свою гардеробную

23-летняя модель Алена Краснова четвертый год счастлива в браке со старшим внуком Аллы Пугачевой, 29-летним Никитой Пресняковым. Пара не спешит обзаводиться потомством, потому что решила пожить для себя и как следует подготовиться к столь ответственному шагу.

Плюс ко всему каждый занят любимым делом, которому отдается практически полностью: Никита – солист в музыкальном коллективе, и часто пропадает в студии, а Алена – востребованная модель и лицо многих брендов.

Алена Краснова активно ведет свой микроблог, в котором публикует кадры из жизни и работы. Девушка много снимается, активно путешествует и часто меняет образы. И догадки о том, что у модели – огромный гардероб, подтвердились после того, как красавица опубликовала снимок из своей заветной комнаты.

«Мне нечего надеть», — подписала снимок Краснова.

Невестка Орбакайте сидя на полу в окружении вороха вещей и обуви засветила высокие шкафы с антресолями, которые ломятся от одежды. Что касается стиля, Алена не раз подчеркивала, что в повседневности ей важен комфорт. Поэтому ее гардероб состоит в основном из базовых и удобных вещей, что видно по фотографии.

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