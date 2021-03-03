«Когда-нибудь посидим вместе и поговорим»: Дава надеется на встречу с Ольгой Бузовой

Экс-избранник звезды уверен, что им есть, что сказать друг другу.

Почти два месяца прошло с момента громкого расставания Давида Манукяна и Ольги Бузовой. Как говорится, ничего не предвещало, но поющая ведущая вдруг публично обвинила возлюбленного в побоях и постоянных изменах.

К этому дню Ольга, похоже, свое уже отплакала, она почти не упоминает о романе с Давой. Зато страдания Давида Манукяна вошли в активную фазу.

Он вдруг признался в Instagram, что ему непременно нужно поговорить с Ольгой Бузовой. Дава дал понять, что надеется на встречу с ней, когда улягутся страсти. Судя по всему, блогер и музыкант считает, что между ним и Бузовой осталась недосказанность.

«Вроде нужно бы и высказаться, а вроде и нельзя. Короче, на душе столько всего. Надеюсь, когда-нибудь посидим вместе и поговорим душевно», — написал Давид Манукян в сторис Instagram.

Он добавил, что во всей этой истории для него важно оставаться самим собой и продолжать идти вперед.

Сейчас Давид Манукян активно готовится отпраздновать свой день рождения — 16 марта ему исполнится 28 лет, и отмечать эту дату он планирует концертом на одной из площадок его родного города Новосибирска.

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